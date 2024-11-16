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Yolbulan Metal İşçileri Grevde 150. Gününde

Yolbulan Metal İşçileri Grevde 150. Gününde
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Yolbulan Metal fabrikasında devam eden grev, işçilerin 30 bin TL ücret talebiyle 150. gününe girdi. İşçiler, insan onuruna yaraşır bir hayat istediklerini belirterek, taleplerinin karşılanmaması durumunda direnişlerine devam edeceklerini duyurdu.

Haber : Esra Tokat

(ANKARA) - Yolbulan Metal'de düşük ücrete karşı işçilerin başlattığı grev, bugün 150'nci gününde. 30 bin TL ücret isteyen işçiler, "İnsan onuruna yaraşır bir hayat istiyoruz. Bize yaşatılan zulme dur denilsin artık. Sesimiz duyulsun. Asgari ücret için 30 bin lira tartışması yapılırken bizim ağır sanayi iş kolunda 30 bin lira ücret istememiz çok mu? İki yılda sürse sonuna kadar devam, ölmek var dönmek yok" diyerek direnişe devam edeceklerini ifade ettiler.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Yolbulan Metal fabrikası işçileri 20 Haziran'dan bu yana düşük ücrete karşı grevde. Özçelik-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Yolbulan Metal'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin yüzde 50 zam talebi, yani net 30 bin TL ücret talebi kabul edilmediği için greve çıkılmıştı.

150 gündür grevde olan Yolbulan Metal işçileri, çıplak ücretlerinin net 30 bin TL olmasını, yılda 3 ikramiye, sosyal haklarda artış ve banka promosyonu istiyor. 19 bin ila 19 bin 500 TL olan ücretlere işverenin teklifi ise yüzde 15'lik zamdı. İşçiler greve çıktıktan sonra ise işveren yüzde 15'lik zam teklifini yüzde 20'ye çıkardı.

"Bizim ağır sanayi iş kolunda 30 bin lira ücret istememiz çok mu?"

İşverenin teklifinin TÜİK'in açıkladığı enflasyonun dahi altında kalmasına tepki gösteren işçiler, "İnsan onuruna yaraşır bir hayat istiyoruz. Bize yaşatılan zulme dur denilsin artık. Sesimiz duyulsun. Asgari ücret için 30 bin lira tartışması yapılırken bizim ağır sanayi iş kolunda 30 bin lira ücret istememiz çok mu? Yoksulluk sınırı 64-65 bin lira olmuş" dedi.

"Direne direne kazanacağız"

Konuya dair ANKA Haber Ajansı'na konuşan sendika temsilcisi Faruk Demir, "20 Haziran'da ücretlerimizin 30 bin TL olması için greve çıktık. 5 aydan beri grevdeyiz. Sendikamızın desteği ile beraber grevimizi devam ettiriyoruz. İşveren hala talebimizi karşılamadı. 30 bin lira için 150 gündür bu çadırda bekliyoruz. Direne direne kazanacağız" dedi.

"İki yılda sürse sonuna kadar devam, ölmek var dönmek yok"

Grevdeki bir işçi de "2023 Aralık ayından bu yana sendikamızın bizim için 30 bin TL ücret istemesi ve hala anlaşılamamasından dolayı şu anda grev çadırında beklemedeyiz. Çok bir şey istemiyoruz. Asgari ücret şu anda zaten 30 bin TL olacak" diye konuştu. Grevdeki işçiler, "Sendikamızla birlikte ölene kadar devam. İki yılda sürse sonuna kadar devam, ölmek var dönmek yok" diyerek direnişe devam edeceklerini ifade ettiler.

Kaynak: ANKA / Güncel
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