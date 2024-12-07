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Ülke genelinde birçok kara yolunda bugün yol bakım çalışmaları yapılacak

Ülke genelinde birçok kara yolunda bugün yol bakım çalışmaları yapılacak
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Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Trafik işaretlerine uyulması ve dikkatli gidilmesi gerektiği vurgulandı. Birçok kara yolunda şerit daraltmaları ve yol düzenlemeleri yürütülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz köprülü kavşağı sağ toplayıcı yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA BAKIM ÇALIŞMALARI

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören-Tayakadın kavşakları İstanbul-Edirne (kuzey) istikametinde yol bakım onarım çalışması dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, trafik akışı Edirne-İstanbul (güney) istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) gerçekleştiriliyor.

Samsun Çevre Yolu'nun Ankara, Ordu, Sinop yol ayrımında bulunan Yeşilkent kavşağındaki düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor, Ankara istikametinden Sinop istikametine gidecek araçların otogar kavşağını kullanmaları gerekiyor.

TİREBOLU'DA YOL TEK ŞERİDE DÜŞÜYOR

Tirebolu-Doğankent-Kürtün yolunun 34. kilometresinde Güvenlik Tüneli'nde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kütahya-Eskişehir yolunun (Kütahya Porselen AŞ fabrikası mevkisi) 31. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karaman-Ermenek yolunun 62-76. ve 82-93. kilometrelerinde yapım, Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme, Korkuteli-Elmalı yolunun 27-39. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım, toprak işleri, sanat yapıları ve BSK üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
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