YKS öncesi kimliğini araçta unutan öğrenci için seferber oldular

OSMANİYE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek Ayşe Sabancanlı, kimliğini yakınlarının kendisini getirdiği otomobilde unuttu. Okula alınmayan öğrencinin yakınlarına polisler ve çevredekiler ulaştı. Sabancanlı, kimlik getirilince sınava girebildi.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne geldi. Saat 10.15'te başlayacak sınav öncesi kapılar 10.00'da kapatılacağı için görevliler, sürekli uyarılarda bulundu. Bazı kişiler, son anda yetişerek sınav merkezlerine alındı. Yakınları tarafından sınava gireceği Osmaniye Anadolu Lisesi'ne bırakılan Ayşe Sabancalı, salon girişindeki kontrolde kimliğinin yanında olmadığı fark edilince alınmadı. Ağlamaya başlayan Sabancanlı'ya polisler, öğretmenler ve diğer veliler, yardım için seferber oldu.