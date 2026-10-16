Haberler

Yılmaz: "2027'de küresel görünümde beklenen iyileşmenin ve dış talepteki toparlanmanın katkısıyla büyümemizin yüzde 4,2 seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yılmaz: "2027'de küresel görünümde beklenen iyileşmenin ve dış talepteki toparlanmanın katkısıyla büyümemizin yüzde 4,2 seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz"

Yılmaz: "2027'de küresel görünümde beklenen iyileşmenin ve dış talepteki toparlanmanın katkısıyla büyümemizin yüzde 4,2 seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz"

Kaynak: AA
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

Terör örgütüne operasyon! Aktif kamu görevlisi de aralarında
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama

Fon soruşturması sürerken, Hazine Bakanlığında dikkat çeken atama
Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti

Ünlü sanatçıdan acı haber
Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

Hem bilim insanı hem sporcuydu! Acı haberi geldi

Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler

Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler
İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı

Hiç beklemiyordu! O konuşma başını yaktı
Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, şimdi dünya onu konuşuyor