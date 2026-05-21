Çinli Süt Ürünleri Şirketi Yili, İngiltere'de Küresel İnovasyon Girişimi Başlattı

LONDRA, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çinli süt ürünleri şirketi Yili Grubu ile Cambridge Üniversitesi'nin temsilcileri İngiltere'nin Cambridge kentinde işbirliği anlaşması imzaladı, 18 Mayıs 2026.

Yili Grubu, kısa süre önce İngiltere'nin Cambridge kentinde Küresel İnovasyon Öncüsü Girişimi'ni başlattı. 13 önemli inovasyon projesini tanıtan şirket, Cambridge Üniversitesi ve Springer Nature ile işbirliğini de genişletti.

Yili ve Çin Ulusal Süt Ürünleri Teknolojik İnovasyon Merkezi tarafından ortaklaşa başlatılan girişim, süt ineği yetiştiriciliği, yem dönüşümü, akıllı çiftçilik, ileri işleme teknolojileri, fonksiyonel bileşenler, kalite ve güvenlik kontrolü ve sürdürülebilir ambalaj malzemeleri de dahil olmak üzere süt ürünleri sanayi zincirinin temel alanlarını kapsıyor. (Fotoğraf: Ray Tang/Xinhua)

