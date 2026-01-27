Haberler

Derin deniz sondaj gemisi 'Yıldırım', Filyos Limanı'na ulaştı (2)

Derin deniz sondaj gemisi 'Yıldırım', Filyos Limanı'na ulaştı (2)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına katılacak olan Yıldırım Sondaj Gemisi, Filyos Limanı'nın 600 metre açığına demirledi. İlk kuyu tamamlama operasyonuna mart ayında başlanması planlanıyor.

LİMANIN 600 METRE AÇIĞINA DEMİRLEDİ

Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak Yıldırım Sondaj Gemisi, Filyos Limanı'nın 600 metre açığına demirledi. 'Yıldırım' sondaj gemisinin, kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor. Mersin Taşucu Limanı'ndan 3 günde 1850 kilometre katederek, Filyos Limanı açığına demirleyen 'Yıldırım' sondaj gemisi havadan dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı