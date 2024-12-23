Yılbaşı Kuruyemişleri Fiyatlarıyla Vatandaşları Zorluyor

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(İZMİR) - Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez atıştırmalığı kuruyemiş, fiyat artışı nedeniyle bu yıl beklenen ilgiyi görmedi. İzmir Kurukahveciler Kuruyemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı İlyas Gönen, "Karışık 500 TL'lik çerez 250 grama denk geliyor. 6 kişilik bir aile bunu nasıl yesin? Ekonomik şartlardan dolayı vatandaşın alım gücü bitti" dedi.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, vatandaşların yılbaşı alışverişini de olumsuz etkiledi. Vatandaşların yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi kuruyemişi bile alamadığını belirten İzmir Kurukahveciler Kuruyemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı İlyas Gönen, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hayat pahalılığı bütün insanların canını sıkmış durumda. En ucuz ürünler bile yüzde 100 zamlandı. Vatandaşlar nasıl gelsin çerez alsın. Karışık 500 TL'lik çerez 250 grama denk geliyor. 6 kişilik bir aile bunu nasıl yesin. Bırakın çerezi milli piyango satılmıyor. Eskiden 20 gün 15 gün önce milli piyango bulunmazdı. Şu anda ise satılmıyor. Ekonomik şartlardan dolayı vatandaşın alım gücü bitti" diye konuştu.

"Tezgahın önünde önceden kuyruk oluyordu"

Uzun süredir satışlarda düşüş olduğunu belirten Kemeraltı esnafı Ersin Gündoğan, "Emeklilerimiz eskisi gibi gelmiyor artık. Geçen sene tezgah önünde sıra oluyordu. Saat iki oldu gelen giden kimse yok. Artık yılbaşı da kutlanmıyor. İnsanlar evlerine ekmek götüremiyor. 5 işçi burada çalışıyoruz. Öğlen yemeğimizi evden getirmeye başladık" dedi.

"Yılbaşının küçük detayı kuruyemişi almak bile zor hale geldi"

Tarihi çarşıya yılbaşı için alışverişe gelen Aziz Numani, "Biz de yılbaşı için hazırlıklara başladık ancak şartlar ortada. Yılbaşında herkesin tercih ettiği seçenek kuruyemişi geçen seneyle kıyasladığımızda normal enflasyonun üstünde artış olduğunu görüyoruz. Yine alışveriş yapmaya çalışıyoruz ama bütçemize yük yüklemiş oluyoruz. Yılbaşının küçük detayı kuruyemişi almak bile zor hale geldi" diye konuştu. Emekli Zeki Narlı ise "12 bin 500 TL maaş alıyoruz. Yetmiyor. Bir kahve alıyoruz ancak onuda 2-3 ay idare etmeye çalışıyoruz. Ekmek bulamıyoruz. Yemek bulamıyoruz. Çerez fiyatları almış başını gidiyor" dedi.