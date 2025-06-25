Yığılca Balköy Kooperatifi Bal Dolum Tesisi Açıldı

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Yığılca Kaymakamlığı bahçesinde yapılan açılışta, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yığılca arısının eşsiz bir bala sahip olduğunu vurguladı. Yığılca balının markalaşması için önemli adımlar atıldığını belirten yetkililer, projenin katma değer sağlamasını bekliyor.

Yığılca Balköy Kooperatifi bal dolum tesisi açılışı yapıldı.

Yığılca Kaymakamlığı bahçesindeki açılış töreninde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yığılca arısının çok farklı bir bala sahip olduğunu belirtti.

Yığılca arı neslinin korunmasının çok kıymetli olduğunu ifade eden Aslan, "Bu arıyı ve balı korumak, nesilden nesle aktarmak çok kıymetli. Memleketimiz için üretmeye devam edeceğiz. Markalaşmak çok kıymetli. Uyguladığımız bu projede inşallah daha çok katma değer elde edeceğiz. Markamızla Yığılca ilçemizden dünyaya açılacağız." ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, satış ofisi ve bal dolum tesisinin tüm arıcılara hayırlı olmasını diledi.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu da yeni bir projeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş da ilçenin, doğasıyla, havasıyla, suyuyla ve balıyla ülkenin cennet köşelerinden biri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yığılca balı, sadece bölgemizin değil tüm Türkiye'nin ve hatta dünyanın tanıdığı, kalitesi tescillenmiş bir marka olma potansiyeline sahip. Bizler, bu projemizle, Yığılca balının değerini bir kez daha ortaya koymayı, üreticimizin emeğini korumayı ve markalaşma yolunda önemli bir adım atmayı hedefledik."

Balköy Kooperatif Başkanı Turgut Ilğın, arıcılıktaki amaçladıklarını üreticilerin emeğini yerinde değerlendirmek, kırsal kadın ve genç istihdamını arttırmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
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