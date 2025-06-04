Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, Tokat Futsal Şampiyonu Oldu

Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, Tokat Futsal Şampiyonu Oldu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler Futsal Müsabakaları'nda Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, finalde Erbaa Özel Açı Ortaokulu'nu 3-2 yenerek Tokat şampiyonu oldu. Şampiyonluk kutlaması, öğrencilerin Filistinli çocuklar için dans ederek gerçekleştirmesiyle camekanlaştı.

??????? Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Küçükler Futsal Müsabakaları'nda Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, Tokat şampiyonu oldu.

Okul Sporları Faaliyetleri Küçükler Erkek Futsal Turnuvası'na Tokat'tan dört grupta 13 takım katıldı.

Turnuvanın finalinde Erbaa Özel Açı Ortaokulu'nu 3-2 yenen Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, namağlup birinci oldu.

Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu futsal takımı öğrencileri, şampiyonluğu Filistinli çocuklara hediye ederek Filistin dansı yaparak kutladı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
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