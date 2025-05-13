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Yeşilay Yalova Şubesi'nden Gençlere Dart Etkinliği

Yeşilay Yalova Şubesi'nden Gençlere Dart Etkinliği
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Yeşilay Yalova Şubesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında öğrencilerle dart etkinliği düzenleyerek sporun tanıtımını yaptı. Turnuva sonunda katılımcılara belgeler ve hediyeler verildi.

Yeşilay Yalova Şubesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrencilerle dart etkinliğinde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile 90. Yıl Spor Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Yeşilay Yalova Şubesi, antrenör ve hakemlerin gözetiminde dart etkinliği düzenledi.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Yeşilay Yalova Şube Başkan Yardımcısı Fırat Koray Ünallı, hafta dolayısıyla gençlerle bir araya gelmek için dart etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu hakemlerinden Halime Albaş ise, yapılan iş birliği ile öğrenciler için anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Hem sporu tanıtıyoruz hem de eğleniyoruz. Yeşilay'ımız ile beraber farkındalık oluşturmak kulübümüz ve federasyonumuz adına güzel oldu." dedi.

Hakem ve antrenörler eşliğinde önce dart sporunu tanıyan öğrenciler, daha sonra 4'lü gruplar oluşturarak turnuvada hünerlerini sergiledi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik sonunda Yeşilay Yalova Şube Başkanı İbrahim Akkanat, Başkan Yardımcısı Ünallı ve gönüllü üyeler tarafından öğrencilere katılım belgesi ve hediyeleri verildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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