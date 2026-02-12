Haberler

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş'ten MÜSİAD'a ziyaret

Güncelleme:
Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, MÜSİAD Tokat Başkanı İhsan Misafir'i ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele alanındaki iş birlikleri üzerine görüşmelerde bulundu.

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tokat Başkanı İhsan Misafir'i ziyaret etti.

Ateş, Misafir'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Görüşme esnasında YEDAM'ın tanıtımı ve eğitim planlaması ile Kariyer Günleri Buluşması kapsamında yapılabilecek iş birlikleri üzerine değerlendirmede bulunuldu.

Ateş, bağımlılıkla mücadele alanında gerçekleştirilen çalışmalara verdiği destekten ötürü Misafir'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
