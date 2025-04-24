Yeşilay'dan Ailelere Dijital Detoks Kampı
Yeşilay Osmaniye Şubesi, 12 ailenin katıldığı 'Dijital Detoks Kampı' düzenledi. Kamp, ebeveynlere yönelik eğitim seminerleri, eğitici oyunlar ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle gerçekleştirildi.
Yeşilay Osmaniye Şubesince ailelere yönelik "Dijital Detoks Kampı" düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aslantaş Gençlik Kampı'ndaki programa, 12 aile katıldı.
Kampta çocuklar ve ebeveynlere yönelik eğitici oyunlar, doğru beslenme, dijital bağımlılıktan kurtulma yöntemleri ve ev ekonomisiyle ilgili etkinlikler düzenlendi.
Doğa yürüyüşünün de yapıldığı kamp kapsamında, psikolog ve sosyologlar tarafından ebeveynlere yönelik eğitim seminerleri de gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel