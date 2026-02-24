Haberler

Yerli ve Milli Parti, İzmir Bölge Toplantısını Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Yerli ve Milli Parti, İzmir bölge toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkan Teoman Mutlu, Tarım İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nuray Polat ve parti yetkililerinin katıldığı toplantıda, bölge çiftçisinin beklentileri ve tarım sektöründe sürdürülebilir üretim modelleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Yerli ve Milli Parti'nin İzmir'de düzenlediği bölge toplantısında tarım politikaları, üreticilerin yaşadığı sorunlar, kırsal kalkınma projeleri ve bölgesel teşkilatlanma çalışmaları ele alındı.

Genel Başkan Mutlu, toplantıda yaptığı konuşmada, tarımın milli ekonomi açısından stratejik bir alan olduğuna dikkati çekerek, üreticiyi güçlendiren, maliyetleri düşüren ve yerli üretimi teşvik eden politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Genel Başkan Yardımcısı Polat ise sahadan gelen veriler doğrultusunda hazırlanan yeni tarım vizyonunun, çiftçiyi merkeze alan ve bölgesel kalkınmayı destekleyen bir anlayışla şekillendirildiğini dile getirdi.

Toplantı, parti teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerinin alınmasının ardından karşılıklı istişare ile sona erdi.

Yerli ve Milli Parti, Türkiye genelinde sürdürdüğü bölge toplantılarıyla hem teşkilat yapısını güçlendirmeye hem de sektör bazlı politika çalışmalarını sahadan gelen geri bildirimlerle şekillendirmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA
