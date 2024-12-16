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Yerli Ürünler Sergilendi: Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası Kayseri'de Kutlandı

Yerli Ürünler Sergilendi: Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası Kayseri'de Kutlandı
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, Merkez Fatih İlkokulu'nda açılan sergide öğrenciler, öğretmenler ve veliler işbirliği ile yerli ürünler ve yöresel eşyalar sergilendi. Ayrıca İHA, SİHA ve TOGG gibi yerli teknolojik ürünlerin görselleri de paylaşıldı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısı ile sergi açıldı.

Merkez Fatih İlkokulu'nda açılan sergide öğrenci, öğretmen ve veli işbirliği ile günümüzde kullanılan yerli ürünler ve yöreye özgü eşyalar sergilendi.

Ayrıca okul koridorunda bulunan panoda İHA, SİHA, TOGG gibi yerli ve milli teknolojik ürünlerin görselleri paylaşıldı.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel
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