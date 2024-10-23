Üye Girişi
Haberler

Yerli Bulut Sanallaştırma ve Bozok Mühimmat Projesi İçin İmza Töreni

Yerli Bulut Sanallaştırma ve Bozok Mühimmat Projesi İçin İmza Töreni
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreninde TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi ve Bozok Mühimmat Projesi kapsamında önemli anlaşmalara imza attı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün müşahitliğinde, TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi Kapsamında Yerli Bulut Sanallaştırma Çözümü İmza Töreni ve Bozok Mühimmat Projesi Stratejik İş birliği imza töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Fuar Merkezinde, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gerçekleşen TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi Kapsamında Yerli Bulut Sanallaştırma Çözümü İmza Töreni ve Bozok Mühimmat Projesi Stratejik İş birliği imza töreni gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün müşahitliğinde imzalar atıldı. Bakan Kacır, "Huzurlarınızda savunma sanayi başkanımız Sayın Profesör Doktor Haluk Görgün'e TÜBİTAK adına da şükranlarımı sunuyorum. Özellikle ana yüklenicileri olan vakıf şirketlerimizin Aselsan'ın, Roketsan'ın, TUSAŞ'ın, Havelsan'ın hem TÜBİTAK enstitüleriyle hem de ekosistem paydaşlarıyla yakın çalışmasını, iş birliğini, teşvik edici, destekleyici çok önemli işlere imza atıyor. Hem kendisine hem ekibine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyoruz sağ olsunlar" dedi.

'BU MÜHİMATLAR İHRACAT EDİLECEK'

Baykar ve Tubitak Sage arasında 'Bozok Mühimmat Projesi kapsamında stratejik iş birliği anlaşması gerçekleştirildi. 2014 yılından bu yana yürütülen bir proje olduğunu dile getiren SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Bugün burada Baykar'la TÜBİTAK SAGE arasında Bozok mühimmatının seri imalatına yönelik bir sipariş anlaşması imzalanmıştır. Malumunuz, Bozok, 2014 yılından bu yana yürüyen bir proje. Sayın Bakanımızın büyük destekleri bu projenin hayata geçmesi adına bin adetlik bir akıllı Bozok mühimmatı üretimi anlaşması bu. ve yüzde yüz ihracat. Afrika'da iki tane Baykar müşterisi ülkeye burada SAGE bünyesinde üretilen bu mühimmatlar ihraç edilecek. Tabii Türkiye'de, Roketsan tarafından üretilen mamuller çok büyük başarı kaydetti. Binlercesi hem ihraç ediliyor hem yurt içinde kullanılıyor. Bozok'ta buna alternatif bir ürün olarak, buna benzer bir ürün olarak daha farklı özelliklerle öne çıktı. Ben hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Haluk Görgün Teknoloji Havacılık İstanbul İhracat Ekonomi Güncel Uzay TSK

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu
İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba? YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü? Twitter çöktü mü, ? 23 Ekim Çarşamba Twitter kapandı mı, neden açılmıyor? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? Twitter (X) çöktü mü? 23 Ekim Twitter'a ne oldu, neden girilmiyor? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Ekim Facebook'a neden girilmiyor? Instagram ne zaman düzelecek 23 Ekim Çarşamba (BANT DARALTILDI MI)? YouTube çöktü mü, erişim engeli mi geldi? SON DAKİKA YouTube kapatıldı mı? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 23 Ekim Çarşamba Youtube'a neden girilmiyor (GÜNCEL)? TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Telegram'a neden girilmiyor? 23 Ekim son gelişmeler... Instagram ne oldu, neden yavaş? IG ÇÖKTÜ MÜ?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.