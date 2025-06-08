Yerköy'de Biçerdöver Bakım Yoğunluğu

Yerköy'de Biçerdöver Bakım Yoğunluğu
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Hububat hasadı öncesi Yerköy Sanayi Sitesi, ülkenin dört bir yanından gelen biçerdöverlerin bakım ve onarım çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Ustalar, makinelerin tüm parçalarını gözden geçirerek hazırlıkları tamamlıyor.

Ülkenin dört bir yanından gelen biçerdöverler Yerköy'de bakım ve onarımdan geçiyor

YOZGAT - İlk olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başlayacak olan hububat hasadı öncesi biçerdöverler bakıma girdi. Hasat mevsimi yaklaşırken biçerdöverlerin bakımının yapıldığı Yerköy Sanayi Sitesi hareketlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başlayacak arpa, buğday, mercimek ve nohut hasadı öncesi yoğun çalışma temposuna giren biçerdöver ustaları, yurdun dört bir yanından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Biçerdöverler, bakım ve yenileme sürecinden geçerken motor, hidrolik, tabla, kuyruk mili, kapak ve boğaz sistemleri dahil her parça tek tek gözden geçiriliyor. Ayrıca boya, pasta, cila işlemleri de yapılarak biçerdöverler estetik olarak da yenileniyor. Bakım, onarım, revizyon ve özel parça üretimlerinin yapıldığı sanayi bölgesinde çalışmalar devam ederken, Biçerdöver ustası Cüneyt Kozan, hazırlık süreci hakkında bilgi verdi.

"Yerköy bu işte bir numaradır"

Samsun Bafra'dan gelen tablanın onarımını yapan Kozan, "Boyun dediğimiz parça kırılmış. Parça alınamadığı için Yerköy'e getirdiler. Biz de bu işi itinayla yapacağız. Bizi tercih ettiği için saygılar sunuyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp teslim edeceğiz. Çevre illerden gelen biçerlerimizin de işlerini yapıyoruz. Doğuya giden biçerlerimizi zaten gönderdik. Onlar biçime başlamış oluyorlar. Biçerlerimizin bakım işlerini yapıyoruz. Samsun, Sinop, Adapazarı, Eskişehir'den gelen biçerler var. Türkiye'de Yozgat Yerköy bu işte sayılı yerler arasındadır. Bizi tercih eden herkese saygılarımızı iletiyoruz. Yerköy bu işte bir numaradır" dedi.

Cüneyt Kozan, tüm hazırlıkların kısa sürede tamamlanmasının ardından biçerdöverlerin sırayla yola çıkacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EKİNCİ - Güncel
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