Haberler

Yenimahalle'de Polyester ve Plastik İşletmesinde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester ve plastik maket üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti

MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak

Netanyahu açık açık tehdit etti: Hamas bunu yapmazsa kıyamet kopacak
Türk isimleri popülerleşti, Fransızlar bebeklerine bu ismi vermeye başladı

Fransızlar bebeklerine artık bu Türk ismini veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.