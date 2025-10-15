Yenimahalle'de Polyester ve Plastik İşletmesinde Yangın Çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester ve plastik maket üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.