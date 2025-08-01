Yenice Ihlamur Balı, Avrupa Birliği'nde Tescilleniyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde üretilen "Yenice Ihlamur Balı" tescillenmek üzere Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Yenice Ihlamur Balının, ulusal düzeyde kazandığı başarının ardından artık Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili yolunda önemli eşiği geride bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik desteğiyle, Yenice Kaymakamlığının başvurusu sonucunda 22 Ağustos 2023 tarihinde "Menşe Adı" ile Türkiye'de coğrafi işaret tescili alan Yenice Ihlamur Balı için, Karabük Valiliği himayelerinde ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) teknik desteğiyle, Karabük Arıcılar Birliği adına 25 Ekim 2024 tarihinde Avrupa Birliği'ne başvuru yapıldığı hatırlatıldı.

Yürütülen sürecin sonucunda Yenice Ihlamur Balının, Menşe Adı (PDO - Protected Designation of Origin) koruma türüyle tescillenmek üzere 1 Ağustos 2025 tarihli ve C/2025/4398 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edildiği aktarılan açıklamada, tescilin kesinleşmesiyle başlayan üç aylık ilan sürecinin tamamlanmasının ardından Yenice Ihlamur Balının AB düzeyinde resmen koruma altına alınması beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bu gelişmenin Karabük'ün doğal zenginliklerinin ve üretici emeğinin uluslararası alanda tanınması açısından gurur verici olduğunu belirterek, "Özellikle ilimizde meydana gelen orman yangınlarının ardından böyle bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmak, hepimize moral kaynağı oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve üreticilerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karabük'te şükür kurbanı kesildi

Karabük Belediyesince şükür kurbanı kestirildi, etler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük'te geçen günlerde farklı bölgelerde meydana gelen orman yangınlarının can kaybı yaşanmadan atlatılmasının ardından Karabük Belediyesi tarafından şükür amacıyla kurban kesildi.

Açıklamada, "Şehrimiz zorlu bir süreçten geçti. Allah'a hamdolsun ki bu afet herhangi bir can kaybı olmadan atlatıldı. Bu kurtuluşun şükrünü paylaşmak amacıyla kesilen kurbanların etleri ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırıldı. Bu zor günler bir kez daha gösterdi ki Karabük, dayanışma ruhu güçlü bir şehir. Hem dualarımız edildi hem de komşularımızla ekmeğimiz paylaşıldı. Rabbimiz bizlere bir daha böyle afetler yaşatmasın." ifadelerine yer verildi.