Yeni Zelanda ile Kiribati ortaklık anlaşması imzaladı

Güncelleme:
Yeni Zelanda, Pasifik ada ülkesi Kiribati ile dış politika, sağlık ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırmayı hedefleyen bir ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşmanın, soğuyan ilişkilerin yeniden canlandırılması açısından önemli olduğu belirtildi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, anlaşma, Yeni Zelanda'nın geçen yıl Kiribati'ye yönelik kalkınma yardım programını gözden geçireceğini açıklamasının ardından soğuyan ilişkilerin yeniden canlandırılması açısından önem taşıyor.

Kiribati'yi ziyaret eden Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters konuya ilişkin açıklamasında, "İki ülke son altı ayda üst düzeyde yoğun siyasi temaslarda bulundu. Bugün imzalanan ortaklık anlaşması bu sürecin önemli bir sonucu oldu." dedi.

Peters, iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun geçmişe dayandığını ve sıcak olduğunu vurguladı.

Ortaklık anlaşması kapsamında, dış politikada daha fazla eş güdüm sağlanması, sağlık, refah ile barış ve güvenlik olmak üzere dört temel öncelik alanı belirlendi.

Yeni Zelanda hükümeti ayrıca, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, anne ve çocuk sağlığının desteklenmesi, daha fazla Kiribatilinin mevsimlik işçi olarak çalışabilmesi ve su güvenliğinin artırılması için ek finansman sağlanacağını açıkladı.

Yeni Zelanda hükümeti, Ocak 2025'te Kiribati Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Taneti Maamau'nun, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile yapılması planlanan bir görüşmeyi iptal etmesinin ardından ülkedeki kalkınma yardımlarını incelemeye aldığını duyurmuştu.

Kiribati yönetimi ise iptalin, Maamau'nun ülkenin dış adalarından birinde bulunması nedeniyle gerçekleştiğini açıklamıştı.

Pasifik Okyanusu'nda, Hawaii'ye komşu konumda bulunan Kiribati, 3,6 milyon kilometrekarelik geniş bir münhasır ekonomik bölgeye sahip. Ülke son yıllarda Çin ile yakın ilişkiler geliştirirken, Çin polisinin Kiribati'de faaliyet göstermesine de izin vermişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Haberler.com
500

