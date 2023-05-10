Yeni Zelanda'nın Auckland Kentinde Seller Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi
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AUCKLAND, 10 Mayıs (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde, şiddetli yağış ve seller sonrasında Salı günü olağanüstü hal ilan edildi.
AUCKLAND, 10 Mayıs (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde, şiddetli yağış ve seller sonrasında Salı günü olağanüstü hal ilan edildi.
Auckland'da şiddetli hava koşulları nedeniyle bu yıl üçüncü kez olağanüstü hal ilan edilirken, ülkenin en büyük kentinde trafik durma noktasına geldi. Meteoroloji idaresi Kuzey Adası'nın birçok bölgesi için hava durumu uyarıları yayımladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel