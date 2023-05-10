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Yeni Zelanda'nın Auckland Kentinde Seller Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

Yeni Zelanda'nın Auckland Kentinde Seller Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

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AUCKLAND, 10 Mayıs (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde, şiddetli yağış ve seller sonrasında Salı günü olağanüstü hal ilan edildi.

Yeni Zelanda'nın Auckland Kentinde Seller Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan EdildiYeni Zelanda'nın Auckland kentinde şiddetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi, 9 Mayıs 2023.(Fotoğraf: Li Qiaoqiao/Xinhua)

AUCKLAND, 10 Mayıs (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde, şiddetli yağış ve seller sonrasında Salı günü olağanüstü hal ilan edildi.

Auckland'da şiddetli hava koşulları nedeniyle bu yıl üçüncü kez olağanüstü hal ilan edilirken, ülkenin en büyük kentinde trafik durma noktasına geldi. Meteoroloji idaresi Kuzey Adası'nın birçok bölgesi için hava durumu uyarıları yayımladı.

Yeni Zelanda'nın Auckland Kentinde Seller Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan EdildiYeni Zelanda'nın Auckland kentinde şiddetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi, 9 Mayıs 2023.(Fotoğraf: Li Qiaoqiao/Xinhua)

Yeni Zelanda'nın Auckland Kentinde Seller Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan EdildiYeni Zelanda'nın Auckland kentinde şiddetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi, 9 Mayıs 2023.(Fotoğraf: Li Qiaoqiao/Xinhua)

Yeni Zelanda'nın Auckland Kentinde Seller Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan EdildiYeni Zelanda'nın Auckland kentinde yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen bir nehir, 9 Mayıs 2023.(Fotoğraf: Li Qiaoqiao/Xinhua)

Yeni Zelanda'nın Auckland Kentinde Seller Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan EdildiYeni Zelanda'nın Auckland kentinde yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması, 9 Mayıs 2023.(Fotoğraf: Li Qiaoqiao/Xinhua)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

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