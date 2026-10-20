Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yeni Zelanda ile Kanada yıllık ticaret diyalog mekanizması kurulmasında anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Zelanda ile Kanada yıllık ticaret diyalog mekanizması kurulmasında anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda ile Kanada, ikili ticaret ve ihracatı artırmak için yıllık diyalog mekanizması kurulmasında anlaştı. Bakan McClay, mekanizmanın zorlu ticaret meseleleri için platform sağlayacağını söyledi; Haziran 2026 itibarıyla yıllık ticaret hacmi 3,46 milyar Yeni Zelanda doları.

WELLINGTON, 20 Ekim (Xinhua) -- Yeni Zelanda ile Kanada, ikili ticaret ve ihracatı artırmak amacıyla yıllık diyalog mekanizması kurulması konusunda anlaştı.

Yeni Zelanda Ticaret ve Yatırım Bakanı Todd McClay salı günü yaptığı açıklamada, diyalog mekanizmasının iki ülkeye "zorlu uluslararası ve iç ticaret meselelerini ele almak" için düzenli bir platform sağlayacağını belirtti.

Resmi verilere göre Yeni Zelanda ile Kanada arasındaki ikili ticaret hacmi, Haziran 2026'da sona eren bir yıllık dönemde 3,46 milyar Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 1,96 milyar ABD doları) ulaştı. Yeni Zelanda'nın Kanada'ya ihracatı 2,18 milyar Yeni Zelanda doları, Kanada'nın Yeni Zelanda'ya ihracatı ise 1,28 milyar Yeni Zelanda doları olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre Yeni Zelanda'nın Kanada'ya ihraç ettiği başlıca ürünler arasında et, seyahat hizmetleri, içecek, meyve ve süt ürünleri yer alırken, Kanada'nın Yeni Zelanda'ya ihracatında ise makine, gübre, seyahat hizmetleri, diğer ticari hizmetler ve mineraller öne çıktı.

Açıklamada diyalog görüşmelerinin her yıl üst düzey yetkililer seviyesinde gerçekleştirileceği ve ardından ticaret bakanları yıllık toplantısının düzenleneceği belirtildi. McClay, Yeni Zelanda ve Kanada'nın Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşması ile Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde de birlikte çalıştığını ifade etti. Kanada, Yeni Zelanda'nın en büyük 10. ihracat pazarı konumunda.

McClay, girişimin Yeni Zelanda'nın ihracat değerini 2034 yılına kadar iki katına çıkarma hedefini desteklediğine değinerek, Yeni Zelandalı ihracatçıların Kanada pazarında halihazırda güçlü performans sergilediğine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Gürültü tartışmasında bıçakla sokağa indi! Genç kızlara dehşeti yaşattı

Bıçakla sokağa indi, genç kızlara dehşeti yaşattı! Gerekçesi inanılmaz
Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın oğlum

Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın
Anne ile kızına otomobil çarptı! Çevredekilerin yaptığı takdir topladı

Anne ile kızına otomobil çarptı, çevredekilerin yaptığı takdir topladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti

Sözün bittiği yer! Görüntüyü izleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu

Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Kim Jong Un'un ailesine ait olduğu düşünülen 80 metrelik yat uyduda! Güvertesinde 50 metrelik havuz var

50 metrelik havuzu, su kaydırağı var! Lüks yat uyduya yakalandı
Şehirdeki kadınların çorapları birer birer erimeye başladı

Şehirdeki tüm kadınların çorapları durduk yere erimeye başladı
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti

Zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Ekipler harekete geçti
Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek

Kaos büyürken Meloni son kozunu oynadı
Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

Öldü denilen Kim'den haber var!