Selçuk Özdağ'dan Kira Vergisi Düzenlemesi ile İlgili Açıklama: "Yeni Yol Grubu Olarak Milletimizin Aleyhine Olan Bu Maddeye 'Dur' Dedik"

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meclis'te görüşülmekte olan Vergi Kanunu'na ilişkin, "El insaf, vatandaşın üç kuruşluk kira gelirine de göz diktiniz. Bu, ekonomik sıkıntılar içindeki milletimizin sırtına yeni bir yük bindirmekten başka bir şey değildir. Biz, 'Yeni Yol Grubu' olarak milletimizin aleyhine olan bu maddeye 'dur' dedik. 1'inci maddeyi verdiğimiz önergeyle iptal ettirdik" ifadesini kullandı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Meclis'te görüşülmekte olan Vergi Kanunu'nun 1'inci maddesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"El İnsaf, el insaf, el insaf. Vatandaşın üç kuruşluk kira gelirine de göz diktiniz. Meclis'te görüşülmekte olan Vergi Kanunu'nun 1'inci maddesi, kira gelirlerindeki 47 bin liralık istisnanın kaldırılacağı yönündeydi. Bu, milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini doğrudan etkileyecek, adaletsiz bir vergi yükü anlamına geliyordu. Oysa mevcut kanunlarda zaten birden fazla konutu olanların haksız kazanç elde etmesi önlenmişti.

Şimdi ise istisna tamamen kaldırılarak vatandaştan daha fazla vergi alınmak isteniyordu. Bu, ekonomik sıkıntılar içindeki milletimizin sırtına yeni bir yük bindirmekten başka bir şey değildir. Biz, 'Yeni Yol Grubu' olarak milletimizin aleyhine olan bu maddeye 'dur' dedik. 1'inci maddeyi verdiğimiz önergeyle iptal ettirdik. Milletimizin hakkını korumaya, adil bir vergi düzeni için mücadeleye devam edeceğiz."