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5 yıldır değişmeyen plastik poşetlerin fiyatı değişecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu, 25 kuruştan satılan plastik poşetlerin yeni yılda uygulanacak fiyatını belirlemek üzere bugün toplanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunum yapılmasının ardından plastik poşetlerinin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

Plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirildi.
Plastik poşetlerin, marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlıkça belirlenen 25 kuruştan satılması uygulaması devam ediyor.

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini belirlemek için ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla bugün Plastik Poşet Komisyonu toplanacak. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığındaki toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılarak görüşlerini bildirecek.

YENİ FİYATI BELİRLENECEK

Bu görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunum yapılması bekleniyor. Bakan Kurum'un onayıyla, plastik poşetlerinin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilerek tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan plastik alışveriş poşetlerinden kaynaklanan görsel ve çevresel kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.

5 yıldır değişmeyen plastik poşetlerin fiyatı değişecek
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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Yorumlar (31)

Haber Yorumlarıbatur battaloğlu:

vay arkadaş ülkeye bak o kadar bürokrat toplanıp bir poşet için toplantı yapacak ülke o kadar iyi durumdaki poşetin derdi kalmıştı

Yorum Beğen341
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bakanlıkların toplanmasına gerek yok. Poşet fiyatını 50 kuruş yaparlar.

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

millet için halk için toplanmayanlar poşet fiyatı için toplanacaklar ne büyük bir lütüf

Yorum Beğen151
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMuharrem Hozar:

İade edince neden parayı geri vermiyorlar

Yorum Beğen111
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Yabancı emekliler aldıkları bir kaç emekli maaşıyla birikim yapıp Dünya'yı geziyor. Bizim emekli de 25 kuruş poşet parası ödememek için markete poşetle gidiyor.

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıFatih Sultan:

5 lira olması kâfi. Zaten alışveriş yapacak parası yok milletin poşeti de alamasın.

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Haber YorumlarıHakkı Murat:

poset 50 krs veya 1 tl olursa ne yapariz

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Haber YorumlarıHakan TOĞRUL:

1 TL olur

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Haber YorumlarıSalih Isık:

müşteriye poşet vermeyi yasaklarlar bile,

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

75 kuruş

Yorum Beğen29
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