Çin'de Yeni Yıl Tatili Döneminde Demiryoluyla 48 Milyonu Aşkın Yolculuk Kaydedildi

Güncelleme:
Çin'de üç gün süren yeni yıl tatilinde demiryollarında toplamda yaklaşık 48,09 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildi. İlk gün seyahat talebi zirveye ulaşırken, ek seferler ile kapasite artırıldı.

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'de cumartesi günü sona eren üç günlük yeni yıl tatili boyunca demiryollarında yaklaşık 48,09 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildi.

Çin Devlet Demiryolu Grubu Limited Şirketi pazar günü yaptığı açıklamada, yeni yıl tatilinin ilk gününde seyahat talebinin zirveye ulaştığını ve yaklaşık 18,56 milyon yolcu seyahati kaydedildiğini bildirdi.

Şirket ayrıca, tatil dönemindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla ek seferler düzenleyerek ve yeni hizmete giren çeşitli yüksek hızlı demiryolu hatlarının kullanımını optimize ederek kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
