Sosyal güvenlik uzmanından, Bağ-Kur prim borcu olanlara uyarı

Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, TBMM'de yasallaşması kabul edilen 7566 sayılı kanun ile 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek değişikliklere ilişkin bilgi verdi.

KRİTİK TARİH 31 ARALIK

5510 sayılı kanundan kaynaklı 17, 63, 76, 83 ve 84'üncü maddelerle Bağ-Kur prim borcu olanların 31 Aralık 2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmaları gerektiğini belirten Ete, "Bağ-Kur prim borcu olanlara prim ödemelerini asgari ücretin günlük kazancının yüzde 32'si üzerinden 2026 yılı Mart ayına kadar herhangi bir artış yansıtılmadan ödeme imkanı verilmiştir. Bu nedenle yıl bitmeden geçmişte ödemediğiniz Bağ-Kur primlerini ihya (canlandırma) ile ödeme imkanınız bulunuyor. Yapılacak bu başvuru sonrası SGK'dan elinize ödeme evrakı geldikten sonra 3 ay içinde zam, artış, faiz gibi ek bir ödeme olmadan prim günlerini satın alabiliyorsunuz. 5510 Sayılı Kanun'un 41'inci maddesi gereği borçlanmalar için 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapacağınız doğum, askerlik, yurt dışı borçlanma, avukat staj borçlanması gibi tüm borçlanma başvurularını, prim ödemelerini asgari ücretin günlük kazancının yüzde 32'si üzerinden 2026 yılı Ocak ayı sonuna kadar herhangi bir artış, zam ve faize maruz kalmadan ödeme imkanına sahip oluyorsunuz" diye konuştu.

İMALAT SEKTÖRÜNE ÖZEL PRİM TEŞVİKİ

Yasa kapsamında bazı sektörlerin desteklendiğini de söyleyen Dilek Ete, "7538 sayılı kanun kapsamında imalat sektöründe uygulanan 5 puanlık prim teşviki 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Hükümet imalat sektörünü desteklemeye devam ediyor. İmalat sektörü dışındaki tüm sektörler için prim teşviki 2 puan üzerinden devam edecek" ifadelerini kullandı.

"TAVAN PRİM ASGARİ ÜCRETİN 9 KATINA ÇIKARILDI"

Ete, "Emekli olunduğunda daha yüksek aylık alınması için malullük, yaşlılık ve ölüm primi işveren payı yüzde 11'den yüzde 12'ye yükseltildi. Yine sosyal güvenlik primi tavanı asgari ücretin 7,5 katı üzerinden bildiriliyor ve emekli aylıkları da özellikle özel sektörde yüksek ücretler üzerinden çalışanlar için en fazla 7,5 katı üzerinden prim alıyor ve emekli olduklarında bu prim üzerinden emekli aylıkları hesaplanıyordu. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren emekli aylıkları hesabında dikkate alınan tavan prim asgari ücretin 9 katına çıkarıldı" dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Yeni düzenlemenin SGK Sağlık Uygulama tebliğinde de bazı değişiklikler getirdiğini anlatan Dilek Ete, şöyle devam etti:

"15 Aralık 2025 tarihinden itibaren uzak ve yakın gözlüğü için aynı anda reçete edilen vatandaşlara çok odaklı gözlükler ücretsiz verilecek. SGK vatandaşların hastanelerde ödenen bedellerde iyileştirmeye gitti. Şöyle ki yoğun bakım tedavileri için ödenen bedelleri yüzde 55, palyatif bakım tedavileri yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, ayakta tedavilerde yüzde 30'a kadar hastanelere ödeme yapılan tutarları artırdı."