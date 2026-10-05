YENİ Partili Özlale, TERA fonları için Türkiye Sigorta ve EPİAŞ'a iki soru yöneltti

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TERA fonlarına ilişkin Türkiye Sigorta A.Ş., Türkiye Hayat Emeklilik ve EPİAŞ'a yönelik iki soru yöneltti.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sosyal medya hesabından TERA fonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Özlale, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yetkililere iki soru: 1) Hissedarları Türkiye Varlık Fonu ve Borsa İstanbul olan Türkiye Sigorta A.Ş.'nin ve Türkiye Hayat Emeklilik'in portföylerinde doğrudan veya dolaylı olarak TERA fonları ya da tahvilleri bulunmakta mıdır? 2) Çoğunluk hissesi TEİAŞ ve Borsa İstanbul'da olan EPİAŞ geçmişte TERA fonlarını kullanmış mıdır?"

Kaynak: ANKA