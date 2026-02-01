Haberler

Yemen'in Taiz vilayetinde inşa edilen Muha Uluslararası Havalimanı sivil uçuşlara açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'in Taiz vilayetinde inşa edilen Muha Uluslararası Havalimanı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden ilk tarifeli uçuşla açıldı. Havalimanının uluslararası uçuşlara açılması, ülkenin hava ulaşımında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yemen'in Taiz vilayetinde inşa edilen Muha Uluslararası Havalimanı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden gerçekleştirilen ilk tarifeli uçuşla hizmete açıldı.

Yemen devlet televizyonu, Muha Uluslararası Havalimanı'nın bugün ilk uluslararası uçuşu kabul ettiğini duyurdu.

Haberde, havalimanının uluslararası uçuşlara açılmasının ülkedeki havacılık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olduğu vurgulandı. Bunun, hükümetin hava ulaşımı sektörünü geliştirme yönündeki çabalarının bir parçası olduğuna işaret edildi.

Yemen Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nasır Şerif, daha önce yaptığı açıklamada, Muha Havalimanı'nın, batı kıyısı ve çevre bölgelerde ulaşım ve hizmet hareketliliğine katkı sağlayacağını belirtmişti.

Bugüne kadar resmi olarak sivil uçuşlara ev sahipliği yapamayan Muha Havalimanı, Yemen'in batı kıyısındaki stratejik konumu nedeniyle önemli altyapı projeleri arasında gösteriliyor.

Taiz vilayeti ve çevresine hizmet vermek amacıyla 2021 yılında inşasına başlanan Muha Havalimanı, Nisan 2024'te hazır hale gelmesine rağmen uçuşlara açılamamıştı.

Taiz'in resmi havalimanının, ülkede çatışmaların başladığı 2015'ten bu yana Husilerin kontrolündeki Havban bölgesinde bulunması ve uzun süredir hizmet verememesi, yeni bir havalimanının devreye alınmasını zorunlu kılmıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı