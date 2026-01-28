Yemen'de kaynak yetersizliğinden 2025'te 2 milyona yakın kadın sağlık hizmetlerine ulaşamadı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Yemen'deki kaynak yetersizliği nedeniyle 2025 yılında 2 milyona yakın kadının temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığını bildirdi.

UNFPA'nin internet sayfasında yayımlanan açıklamada, yaşanan çatışmalar, siyasi bölünme ve ekonomik çöküşün yanı sıra temel hizmetlere erişim zorluluğu olduğu Yemen'de uzun vadeli insani krizin devam ettiğine dikkati çekildi.

Yemen'de süren insani krizin ağır faturasının kadınlar tarafından ödendiği vurgulanan açıklamada, "Kadınlar ve genç kızlar bu krizin en büyük yükünü taşıyor. Çünkü üreme sağlığına yönelik hizmetler ve cinsiyete dayalı şiddetten korunma ciddi baskı altında." ifadeleri yer aldı.

Ülkedeki gıda güvenliğinin yokluğu, yerinden edilme ve temel hizmetler alanındaki çöküşün hem anne ölümlerini artırdığı gibi istenmeyen gebelikleri ve şiddet vakalarını da artırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaynak yetersizliğinin insani yardım çalışmalarının kapsamını ve sürekliliğini önemli ölçüde etkiledi. Yemen İnsani Yardım Planı çerçevesinde 2025 yılı için kadın ve kız çocuklarını desteklemek amacıyla 70 milyon dolar sağlama çağrısında bulunduğumuz halde 25,5 milyon dolar bulabildik. Dolayısıyla 44,5 milyon dolarlık açığımız oldu."

Kaynak yetersizliği nedeniyle hizmetlerini yüzde 40 oranında düşürmek zorunda kaldıkları paylaşılan açıklamada, bahsi geçen kaynak yetersizliği nedeniyle geçen yıl Yemen'de yaklaşık 2 milyon kadın ve genç kızın temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı ifade edildi.