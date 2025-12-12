Haberler

Yemen'deki ayrılıkçı GGK, Başkanlık Konseyi'nin çekilme çağrılarını göz ardı ediyor

Güney Geçiş Konseyi, Hadramevt Vadisi'ndeki güvenlik kontrolünü güçlendirme niyetinde olduğunu duyurdu. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi ise GGK'nın bölgeden çekilmesini talep etti. Krizin çözümü için diyalog ve müzakere çağrıları sürüyor.

Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin Hadramevt ve Mehre vilayetlerinden çekilme çağrılarına karşı Hadramevt Vadisi'ndeki "güvenlik kontrolünü güçlendirme niyetinde olduğunu" açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçı GGK Sözcüsü Ali Abdullah el-Kesiri, yaptığı açıklamada, Hadramevt'te "kazanımları" korumanın koordineli çaba gerektirdiğini ifade etti.

Kesiri, Hadramevt Vadisi'nde her türlü sızmaya karşı güvenliğin güçlendirilmesinin öncelikli konulardan olduğunu belirterek, GGK'nın bölgedeki güvenlik kontrolünü güçlendirme niyetinde olduğunu aktardı.

GGK Sözcüsü, Yemen'in güneyinin "federal bir devlete doğru ilerlediğini" iddia etti.

GGK Başkanlık Heyeti Üyesi Hasan Baum da gelecek aşamanın "ciddi çalışma gerektirdiğini ve Hadramevt Vadisi'nin somut kalkınma projelerine sahip olması gerektiğini" ifade etti.

Alimi'den GGK'nın Hadramevt ve Mehre'den çekilmesi çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise Kesiri'nin açıklamasından kısa bir süre önce GGK'nın Hadramevt ve el-Mehre'den çekilmesi çağrısını yineledi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Alimi, Hadramevt Valisi Salim el-Hanbeşi ve Mehre Valisi Muhammed Ali Yasir ile telefonda görüştü.

Alimi, görüşmelerde, 2 vilayetteki resmi güçlerin haricindeki tüm birliklerin çekilmesi ve yerel yönetimlerin güvenlik ile kamu hizmetlerini kanunlara uygun olarak yönetmelerinin sağlanması gerekliliğini vurguladı.

Hadramevt ve Mehre halkına da seslenen Alimi, aşiretler ile siyasi ve sosyal kesimlere devlet ve yerel yönetimlerin vatandaşlara karşı görevlerini yerine getirme, güvenlik ve istikrarı sağlama ve yaşanan askeri gerilimin ekonomik ve hayat şartları üzerindeki etkilerini kontrol altına alma çabalarına destek verme çağrısında bulundu.

Alimi, söz konusu vilayetlerdeki gerginlik nedeniyle Uluslararası Para Fonu'nun ülkedeki hayati faaliyetlerini askıya alabileceğini kaydetti.

Hadramevt ve Mehre'de durumun eski haline getirilmesinin önemine değinen Alimi, "Zorlu yaşam şartları, daha fazla iç cephenin açılmasına dayanamaz." ifadesini kullandı.

Çin'den diyalog ve müzakere masasına dönülmesi çağrısı

Çin'in Yemen'deki Mazlahatgüzarı Şao Chen, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Yemen'in birliğine, diyaloğun güçlendirilmesine, Yemenliler için güvenlik istikrarı sağlayacak şekilde tüm tarafların müzakere masasına geri dönmesine yönelik kararlı tutumuna vurgu yaptı.

Şao, Çin, siyasi diyalog yoluyla barışçıl bir çözüme ulaşmak için uluslararası çabaları ve Birleşmiş Milletler Yemen Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in gayretlerini desteklediğini söyledi.

GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehre vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

GGK'nın, 4 Aralık'ta da ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de Hadramevt ve Mehre'de taraflara diyalog yoluyla gerilimi azaltma çağrısı yapmıştı.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Kabileleri İttifakı'nın şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai


