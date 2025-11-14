Yemeksepeti, Lovemark Unvanını Üçüncü Kez Kazandı

YEMEKSEPETİ, MediaCat ve Ipsos iş birliğiyle hazırlanan ' Türkiye 'nin Lovemark'ları 2025' araştırmasında 'Online Yemek Sipariş Markası' kategorisinde bir kez daha Lovemark seçildiğini duyurdu. Yemeksepeti, bu yıl üçüncü kez Türkiye'nin en sevilen markalarından biri olurken, geçen yıla kıyasla Lovemark endeksindeki puanını 4 puan yükselttiğini bildirdi.

MediaCat önderliğinde Ipsos tarafından yürütülen ve Türkiye'yi temsil eden 2.000 kişilik bir örneklemle yapılan 'Türkiye'nin Lovemark'ları 2025' araştırmasının sonuçları açıklandı. Yemeksepeti, 'Online Yemek Sipariş Markası' kategorisinde ilk sırada yer alarak 'Lovemark' unvanını korudu.

Markaların tüketicilerin zihnindeki ve kalbindeki yerini ölçen araştırmaya göre Yemeksepeti, Lovemark endeksindeki puanını geçen seneye göre 4 puan yükseltti.

Araştırma, markanın zihin payı (akla ilk gelen marka olma), duygusal yakınlık derecesi, beklenti ve ihtiyaçları karşılama düzeyi ve tüketiciler için ne kadar vazgeçilmez olduğu gibi dört temel kritere dayanıyor. Bu kriterlerin belirli ağırlıklarla Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) kullanılarak analiz edilmesiyle markaların Lovemark skoru hesaplanıyor.

Marka tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemde 'Keyfin Yerine Gelsin' iletişim yaklaşımıyla birlikte kullanıcılarla kurulan samimi bağ daha da güçlendi. Bu yaklaşım, Yemeksepeti'nin hem markaya duyulan sevgi hem de akla ilk gelen marka olma skorlarında istikrarlı yükselişine katkı sağladı" denildi.