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Albüm: Çin'in Dalian Kentinde Yaz Davos Forumu Hazırlıkları Tamamlandı

Albüm: Çin'in Dalian Kentinde Yaz Davos Forumu Hazırlıkları Tamamlandı
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Dünya Ekonomik Forumu'nun Yaz Davos'u olarak bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, 23-25 Haziran'da Çin'in Dalian kentinde düzenlenecek. Etkinlik için hazırlıklar tamamlandı.

DALİAN, 21 Haziran (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun Yaz Davos'u olarak da bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, 23-25 Haziran tarihlerinde Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin liman kenti Dalian'da düzenlenecek.

Etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Dalian Uluslararası Konferans Merkezi'nde son hazırlıklar tamamlandı.

Kaynak: Xinhua
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