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Yaylaya Çıkan Besicilerin Zorlu Mücadelesi

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde baharın gelişiyle yaylaya çıkan besiciler, aniden etkili olan kar yağışıyla zor günler yaşamaya başladı. Karla kaplanan yaylada hayvanlarını otlatamayan besiciler, kapalı yollar nedeniyle yem bulmakta da sıkıntı çekiyor.

Yaylaya çıkan besicilerin zorlu mesaisi

BİTLİS - Bitlis'ten Adilcevaz ilçesinde baharın gelişiyle birlikte hayvanlarını yaylaya çıkaran besiciler, kar yağışıyla birlikte zorlu günler yaşıyor.

Adilcevaz ilçesinin yüksek rakımlı yaylalarında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Nisan ayına rağmen günlerdir devam eden kar yağışı, yaylada bulunan besicilere zor anlar yaşatıyor. Karla kaplanan yaylada hayvanlarını otlatamayan ve yolların kapalı olmasından dolayı yem bulmakta zorlanan besiciler zor günler yaşıyor. Besicilerden Yaşar Balcı, "Hayvanlarımızı bahar geldi diye yaylamıza getirdik. Ancak bin pişman olduk. Bir haftadır kar yağışıyla birlikte biz de perişan olduk. Yaylada hayvanlarımıza yem bulmakta zorlanıyoruz" dedi

(ORH-MSA-Y)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Güncel
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