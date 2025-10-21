Haberler

Yaylalarda Kalan Göçerler Sıcak İllere Dönmeye Başladı

Yaylalarda Kalan Göçerler Sıcak İllere Dönmeye Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un serin yaylalarında yaz dönemini geçiren göçer aileler, hava soğuyunca sıcak bölgelere göç etmeye başladı. Yaklaşık 5 ay boyunca yaylaları tercih eden besiciler, dönüş yolculuğuna çıkarken, elde ettikleri süt ve peynir ile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

İlkbaharda Batman, Siirt ve Mardin'den gelerek Muş'un serin yaylalarında konaklayan göçerler, havanın soğumasıyla sıcak illere göç etmeye başladı.

Yaz dönemini hayvancılık için elverişli yaylalarda geçiren göçerler, yaklaşık 5 ay kaldıkları çadırları toplayarak memleketlerine gitmek için yola çıktı.

Göç eden besicilerle merkeze bağlı Akpınar köyünde bir araya gelen Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sami Konuk, AA muhabirine, rakımın yüksekliği ve zengin bitki örtüsünden dolayı bölgenin yetiştiricilere önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

Havanın soğumasıyla yaylada konaklayan göçer ailelerin dönüş yolculuğuna başladığını belirten Konuk, şöyle konuştu:

"Yaylalarımızın serin havası ve temiz su kaynakları olduğu için göçerler her yıl sıcak bölgelerden buraya geliyor. Yaklaşık 5 ay kaldıktan sonra tekrar memleketlerine dönüyorlar. Burada elde ettikleri peyniri ve sütü satarak ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Dönüşe başlayan göçerlerimiz uzun süre yolculuk yapıyor. Hayvancılık zor bir meslek ve bu nedenle daha fazla desteklenmesi gerekiyor."

Göçerlerden Mehmet Sezgin ise koyunlarla gittikleri için sıcak bölgelere yolculuklarının yaklaşık 60 gün sürdüğünü dile getirdi.

Her yıl bu bölgedeki yaylaları tercih ettiklerini anlatan Sezgin, şunları kaydetti:

"Burada süt verimi daha iyi. Kuzular hızlı gelişiyor, hayvanlar daha sağlıklı oluyor. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. 5 ay kaldığımız yaylalardan Siirt'e gitmek için dönüş yolculuğumuza başladık. Yaylada kaldığımızda günde 2 kez koyunlarımızı sağdık. Sütleri azaldığı için sağıma son veriyoruz. 20 gündür yoldayız ve yaklaşık 30 günlük bir zorlu yoluculuğumuz daha var. Hayvanlarımız gebe olduğundan fazla ilerleyemiyoruz. Belirlediğimiz yerlerde durup istirahat ediyoruz, hayvanları dinlendiriyoruz."

Kerem Gölbaşı da hava soğuduğu için artık Muş'un yaylalarından göç etmeye başladıklarını ifade ederek, "Batman'a dönüş yapıyoruz. Şu an yoldayız. Koyunlarımız gebe olduğu için gece yatıyoruz, gündüz gidiyoruz. Allah'ın izniyle 20 gün sonra yolculuğumuz bitecek." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti, düğmeye basıldı! TOKİ'ye kiralama yetkisi geliyor

Milyonları mutlu edecek düzenleme için düğmeye basıldı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.