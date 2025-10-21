Yaylalarda Kalan Göçerler Sıcak İllere Dönmeye Başladı

İlkbaharda Batman, Siirt ve Mardin'den gelerek Muş'un serin yaylalarında konaklayan göçerler, havanın soğumasıyla sıcak illere göç etmeye başladı.

Yaz dönemini hayvancılık için elverişli yaylalarda geçiren göçerler, yaklaşık 5 ay kaldıkları çadırları toplayarak memleketlerine gitmek için yola çıktı.

Göç eden besicilerle merkeze bağlı Akpınar köyünde bir araya gelen Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sami Konuk, AA muhabirine, rakımın yüksekliği ve zengin bitki örtüsünden dolayı bölgenin yetiştiricilere önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

Havanın soğumasıyla yaylada konaklayan göçer ailelerin dönüş yolculuğuna başladığını belirten Konuk, şöyle konuştu:

"Yaylalarımızın serin havası ve temiz su kaynakları olduğu için göçerler her yıl sıcak bölgelerden buraya geliyor. Yaklaşık 5 ay kaldıktan sonra tekrar memleketlerine dönüyorlar. Burada elde ettikleri peyniri ve sütü satarak ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Dönüşe başlayan göçerlerimiz uzun süre yolculuk yapıyor. Hayvancılık zor bir meslek ve bu nedenle daha fazla desteklenmesi gerekiyor."

Göçerlerden Mehmet Sezgin ise koyunlarla gittikleri için sıcak bölgelere yolculuklarının yaklaşık 60 gün sürdüğünü dile getirdi.

Her yıl bu bölgedeki yaylaları tercih ettiklerini anlatan Sezgin, şunları kaydetti:

"Burada süt verimi daha iyi. Kuzular hızlı gelişiyor, hayvanlar daha sağlıklı oluyor. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. 5 ay kaldığımız yaylalardan Siirt'e gitmek için dönüş yolculuğumuza başladık. Yaylada kaldığımızda günde 2 kez koyunlarımızı sağdık. Sütleri azaldığı için sağıma son veriyoruz. 20 gündür yoldayız ve yaklaşık 30 günlük bir zorlu yoluculuğumuz daha var. Hayvanlarımız gebe olduğundan fazla ilerleyemiyoruz. Belirlediğimiz yerlerde durup istirahat ediyoruz, hayvanları dinlendiriyoruz."

Kerem Gölbaşı da hava soğuduğu için artık Muş'un yaylalarından göç etmeye başladıklarını ifade ederek, "Batman'a dönüş yapıyoruz. Şu an yoldayız. Koyunlarımız gebe olduğu için gece yatıyoruz, gündüz gidiyoruz. Allah'ın izniyle 20 gün sonra yolculuğumuz bitecek." dedi.