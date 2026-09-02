Haberler

Ağıralioğlu: Genç girişimcinin önünü açacağız

Ağıralioğlu: Genç girişimcinin önünü açacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'nin geleceğinin girişimcilik ekosisteminin gelişmesine bağlı olduğunu belirterek, genç girişimcilerin bürokrasiye takılmadan sermayeye ve pazarlara erişebileceği bir düzen kuracaklarını söyledi. Kamuyu iyi fikirlerin önünde duvar değil, kapı haline getireceklerini vurguladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'nin geleceğinin girişimcilik ekosisteminin gelişmesine bağlı olduğunu belirterek, genç girişimcilerin bürokrasiye takılmadan sermayeye ve pazarlara erişebileceği bir düzen kuracaklarını ifade etti.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir memleketin en büyük sermayesi, 'Ben yapabilirim' diyebilen gençleridir. Biz ülkemizin geleceğinin girişimcilik ekosisteminin gelişmesinden geçtiğine inanıyoruz. Erişim engelleriyle, yurt dışından alışverişin yasaklanmasıyla; dünyadaki imkanlara erişimin kısıtlandığı bu atmosferde hangi teşvik verilirse verilsin istenen sonucun alınamayacağının görülmesi gerekiyor. Bizim vazifemiz; o cesaretin önünü açmak, iyi fikirle doğru sermayeyi buluşturmak, girişimciyle yatırımcı arasındaki güveni büyütmektir.

Biz girişimcimizin daha yolun başında bürokrasiye takılmadığı, sermayeye ulaşabildiği, ürettiğini satabileceği pazarlara erişebildiği bir düzen kuracağız. Kamuyu iyi fikirlerin önünde duvar değil, kapı haline getireceğiz. Genç girişimcilerimizin ilk müşteriye, yatırıma ve dünyaya ulaşmasını kolaylaştıracağız. Yatırım yapanın da emeğini ve sermayesini hukukla, öngörülebilirlikle ve güvenle koruyacağız. Girişimcimiz 'Ben yaparım' desin, yapsın. Biz onun önünü Türkiye'de açalım; o da ürettiği teknolojiyle, kurduğu markayla, yaptığı ihracatla dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin önünü açsın."

Kaynak: ANKA
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Avrupa'da uzun yıllardır bu görüntü kaydedilmemişti
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler

Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü
Site otoparkındaki yangının öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

Onlarca kişiyi hastanelik eden olayda dikkat çeken görüntü
Ukrayna istedi Norveç, Rus gemisine el koydu

Savaş Arktik Okyanusu'na da sıçradı! Rus gemisine el koydular
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı

Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Suçlama ağır
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı