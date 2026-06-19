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Muğla merkezli 3 ilde yatırım vaadiyle dolandırıcılığa 17 gözaltı

Muğla merkezli 3 ilde yatırım vaadiyle dolandırıcılığa 17 gözaltı
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Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, taşınmaz alım-satımı vaadiyle 7 kişiyi 142 milyon lira dolandıran 17 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 'yatırım danışmanlığı' adı altında taşınmaz alım-satım vaadiyle 7 kişiyi 142 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, taşınmaz alım-satımı vaadiyle halkın dolandırdığını belirledi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Ortaca, Bodrum ve Dalaman'da faaliyet gösterdikleri belirlendi. Örgütlü şekilde hareket eden şüphelilerin taşınmaz ve gayrimenkul alım-satımı vaadiyle 7 ayrı olayda mağdurları 142 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin ise akraba ve yakınları adına gayrimenkul alımında ya da kripto para hesaplarında değerlendirildiği belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda 16 Haziran'da Ortaca, Köyceğiz, Malatya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 567 mermi, 25 milyon lira bedelli 6 çek, 1 milyon 60 bin lira bedelli 6 senet, 1 tapu ve 13 satış sözleşmesi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 araç, 51 gayrimenkul, şüphelilere ait banka hesapları, kiralık kasalar, kripto varlıklar ile 4 şirkete de el konuldu. 17 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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