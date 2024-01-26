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Yaşına aldırış etmiyor... 71 yaşındaki amca bal kabağı satarak geçimini sağlıyor

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Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki bir kişi, 50 yıldır bal kabağı satarak geçimini sağlıyor. Selahattin Yıldız, pazarcılık yaparak ekmek parasını kazanıyor ve bal kabağının sağlık açısından faydalarını vurguluyor.

Yaşına aldırış etmiyor... 71 yaşındaki amca bal kabağı satarak geçimini sağlıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki bir kişi, 50 yıldır bal kabağı satarak geçimini sağlıyor.

Onikişubat İlçesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yanındaki sosyete pazarında Pazartesi ve Cumartesi günleri bal kabağı satarak geçimini sağlayan Selahattin Yıldız (71),"Kendine özgü aromasıyla rağbet gören bal kabağını 50 yıldır tezgahlarda satarak ekmek paramı kazanıyorum" dedi.

Yıldız,"50 yıldır pazarcılık yapıyorum. Burada sattığım kabakları kesiyorum, soyuyorum, paketliyorum ve müşterilere sunuyorum. Fiyatları ise paketlenmiş 30 TL, kabuklu veya tüm alırsa 25 TL kilosu. Buraya haftada iki gün geliyorum ve burada satışımı yapıyorum. Kabağın tatlısı yapıldığında ise çok faydası vardır. Küçük çocuklarım gelişiminde katkısı vardır. Sağlık açısından faydaları oldukça fazla. Yemelerini tavsiye ediyorum. Ben ise burada satış yaparak ekmeğimin peşindeyim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Selahattin Yıldız Kahramanmaraş Tarım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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