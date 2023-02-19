Yaşı küçük ama gönlü büyük: Gece gündüz demeden depremzedelere destek için çalışıyor

Edirne'de 11 yaşındaki Fatih Yıldırım, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan yardım toplama merkezinde gönüllülerle birlikte çalışmalara katılarak depremzedelere destek olmaya çalışıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği gönüllülerin desteği ile aralıksız devam ediyor. Edirne'de bir yandan deprem bölgelerine gönderilmek üzere yardım çalışmaları yapılırken, bir yandan da kente gelen depremzedeler için oluşturulan ücretsiz market aracılığı ile yaraların sarılmasına katkı sağlanıyor. Türkiye depremzedeler için tek yürek olmuşken, 7'den 70'e herkes yapılan çalışmalara destek oluyor. 11 yaşındaki Fatih Yıldırım da, Edirne'de depremzedeler için Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan yardım toplama merkezinde gönüllülerle birlikte bazen koli taşıyor, bazen paketleme yapıyor, bazen ise ihtiyaçlarını karşılamaya gelen depremzedelere yardımcı oluyor. Kendi küçük gönlü büyük Fatih'in bu örnek davranışı çevredekilerden takdir topluyor. Yaşıtları dışarıda vakit geçirirken neredeyse zamanının tümünü depremzedelere destek için geçiren Fatih, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birisi oluyor.

"Burada hep beraber birlik olmaya çalışıyoruz"

Ülkemizde yaşanan depremlerin herkesi çok üzdüğünü söyleyen 11 yaşındaki Fatih Yıldırım, gönüllü olarak yardım toplama merkezine geldiğini ve hep birlikte çalışarak bazen eve bile gitmediklerini belirtti. Hep beraber birlik olmaya çalıştıklarını aktaran Yıldırım, "Tır geliyor, kolileri taşıyoruz. Depremzedeler buraya geliyor, onlara burada yardımcı oluyoruz. İsteklerini yazıyorlar, onlara veriyoruz. Burada hep beraber birlik olmaya çalışıyoruz. Burada olmaktan ve onlara yardım etmekten dolayı kendimle gurur duyuyorum" dedi.

"Senin yaşındakiler dışarıda geziyor diyorlar"

Yaşının küçük olmasına rağmen depremzedeler için canla başla çalışmalara destek veren Fatih, "Beni görenler senin yaşındakiler gidip eğleniyorlar, sen hep burada çalışıyorsun diyorlar. Onlara da açıklıyorum nedenlerini. Burada tırlar geliyor, bazen tırlardan kolileri indiriyoruz, bazen tırlara koli yüklüyoruz. Liste ile

gelenler ihtiyaçlarını istiyor, onları veriyoruz" diye konuştu. - EDİRNE