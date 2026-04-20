Haberler

Aydın'da 226 milyon TL işlem hacimli yasa dışı bahis operasyonun 9 şüphelisi adliyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheli, suç gelirlerini kripto varlık cüzdanları ile aklamakla suçlanıyor. Toplam 226 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

AYDIN merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri kripto varlık cüzdanları aracılığıyla akladıkları işlem hacminin 226 milyon 45 bin 60 lira olduğunun tespit edildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirilmesi ve suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 17 Nisan'da Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Hatay ve Erzincan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinin 'invite', pazarlama ve finans birimlerini organize ettikleri belirlendi. Paravan internet siteleri üzerinden 'pop-up' ve 'popcent' olarak bilinen reklam yöntemleri kullanılarak, kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiklerinin tespit edildikleri saptandı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla aklandığı ortaya çıkarıldı. Yapılan tespitlerde toplam işlem hacminin 226 milyon 45 bin 60 lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz

Adres vererek tehdit etti: Anlaşmazsanız hepsini havaya uçururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı

Sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan'da vuruluyor

Galatasaraylıların büyük hayali için ilk kazık vuruluyor

Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor

Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor! Sebebi şaşırtıcı
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Otobüste unutulan çantadan servet çıktı