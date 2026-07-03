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Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 119 şüpheli adliyede

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Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 119 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 15 paravan firma kullanılarak 6,6 milyar lira işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 119 zanlı adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 119 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Haziran'da 158 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 105 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek için 15 paravan firma kurdukları ve 6 milyar 657 milyon 746 bin lira işlem hacmine ulaştıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 119'a yükselmişti.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
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