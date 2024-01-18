Yarıyıl tatilinde öğrencilere ev ödevi yerine sanatsal ve kültürel faaliyetler öneriliyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, öğrencilerin ev ödevi yerine sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi istendi.

Bakan Tekin'in imzasıyla gönderilen yazıda, yarın başlayacak yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevlerinin verilmeyeceği bildirildi. Yazıda, "Ev ödevlerinin öğrencilerin akademik başarılarına, düşünme becerilerine, kişilik gelişimlerine ve derse etkin katılımlarına olanak sağladığı bilinmekle birlikte yarıyıl tatilinde öğrencilere test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi; bunun yerine öğrencilerin, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi, ailece yapılacak etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri, yetenek ve ilgisine yönelik faaliyetlere dahil olmaları, kitap okuma, film izleme, tiyatroya gitme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetler yapmaları yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirerek yeni döneme yenilenmiş bir şekilde başlamalarını sağlayacaktır" denildi.

Yazıda ayrıca, karnelerin, çocukların gelişimini takip etmenin yanında hangi alanlarda güçlü veya desteğe ihtiyacının olduğunu anlamak için kullanabilecek bir araç olarak görülmesi gerektiği hatırlatıldı. Öte yandan okul öncesi öğrencileri ve lise öğrencileri için ayrı ayrı yarıyıl tatili rehberi hazırlandı.