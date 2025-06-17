Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, St. Petersburg Ekonomik Forumu'na Katılacak

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, 18-21 Haziran tarihlerinde St. Petersburg'da düzenlenecek 28. Uluslararası Ekonomik Forumu'na davet edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılacak.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şentürk, Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov'un daveti üzerine 18- 21 Haziran'da St. Petersburg'da düzenlenecek forumda yer alacak.

Şentürk, ziyaret kapsamında, Başsavcı Krasnov ve Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı Hamad Saif bin Musallem Al Shamsi ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Forum bünyesinde 20 Haziran'da düzenlenecek "Girişimcilik Özgürlüğü, Yatırımın Teşviki ve Karşılıklı Faydaya Dayalı İş Birliğinin Bir Koşulu Olarak İdari ve Düzenleyici Yüklerin Azaltılması" başlıklı oturuma katılacak Şentürk, daha sonra Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hitap edeceği toplantıya iştirak edecek.

Ziyarette, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı Ömer Erdoğmuş, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Seda Türkan Manav Dursun ve Kıdemli Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Murat Öksüz de hazır bulunacak.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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