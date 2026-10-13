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Yaptırımlı iş insanı Tagwirei, Zimbabve'de yatırım bakanı olarak yemin etti

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ABD'nin yaptırım listesindeki iş insanı Kudakwashe Tagwirei, Zimbabve'de Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Teşviki Bakanı olarak yemin ederek göreve başladı. Devlet Başkanı Mnangagwa, bakanlığın ikiye bölündüğünü ve yatırımları artırmayı amaçladıklarını açıkladı.

CAPE ABD'nin yaptırım listesinde bulunan iş insanı Kudakwashe Tagwirei, Zimbabve'de Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Teşviki Bakanı olarak yemin ederek göreve başladı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, başkent Harare'deki Devlet Başkanlığı Konutu'nda düzenlenen yemin töreninde yaptığı açıklamada, Maliye, Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Teşviki Bakanlığının iki ayrı bakanlığa bölündüğünü bildirdi.

Mnangagwa, düzenlemenin ekonomik yönetimi güçlendirmeyi, yatırımları artırmayı ve sanayileşmeyi hızlandırmayı amaçladığını belirtti.

Yeniden yapılanma kapsamında Mthuli Ncube'nin Maliye Bakanlığı görevini sürdüreceğini kaydeden Mnangagwa, Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Teşviki Bakanlığına ise Tagwirei'nin atandığını ifade etti.

Tagwirei, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkeye yerli ve yabancı sermaye çekmeye öncelik vereceğini belirtti.

ABD ve İngiltere'nin yaptırım listesinde

Zimbabve'de enerji, akaryakıt ticareti ve madencilik alanlarındaki yatırımlarıyla tanınan iş insanı Tagwirei, ABD Hazine Bakanlığı tarafından Ağustos 2020'de üst düzey hükümet yetkililerine sağladığı destek gerekçesiyle yaptırım listesine alınmıştı.

ABD yönetimi, Mart 2024'te Zimbabve'ye yönelik eski yaptırım programını sonlandırırken, Tagwirei'yi yolsuzluk bağlantılı gerekçelerle Küresel Magnitsky yaptırımları kapsamına almıştı.

İngiltere de Temmuz 2021'de sahibi olduğu Sakunda Holdings şirketi üzerinden kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasından kazanç sağladığı gerekçesiyle Tagwirei'ye mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı yaptırımları uygulamıştı.

Kaynak: AA
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