Yapay Zeka Yatırımları 500 Milyar Doları Geçecek

DUBAİ, 16 Ekim (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, yapay zeka yatırımlarının bu yıl 500 milyar ABD dolarını aşmasının beklendiğini belirterek, dünyanın bu artışın tetikleyeceği "Dördüncü Sanayi Devrimi'nin" eşiğinde olduğunu söyledi.

Brende, çarşamba günü Dubai'de düzenlenen 2025 Dünya Gelecek Konseyleri ve Siber Güvenlik Toplantıları'nda yaptığı konuşmada yapay zekanın on yıl içinde küresel üretkenliği yüzde 10 artırabileceğini belirtti. Brende, bu teknolojinin iş piyasalarını dönüştüreceği ve küresel rekabeti artıracağı uyarısında da bulundu.

Artan siber güvenlik tehditlerinin açtığı ağır zararlara da dikkat çeken Brende, siber suçlardan kaynaklanan küresel kayıpların yıllık 2-3 trilyon ABD dolarına ulaştığını ve bunun küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturduğunu aktardı. Brende, bu durumda teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için uluslararası işbirliği ve sağlam düzenleyici çerçevelere acilen ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Brende, "Etkili dijital yönetişim sistemleri oluşturmak, kritik sektörleri korumak ve inovasyon ile siber güvenlik arasında denge kurmak en öncelikli konular arasında yer alıyor" dedi.

Brende, Dünya Ekonomik Forumu'nun sorumlu dijital dönüşümü desteklemek için kapsamlı genelgeler oluşturmak üzere ortaklarıyla çalıştığını ifade etti.