Yarım asırlık arzuhalci 'yapay zeka'dan dertli

ORDU'nun Fatsa ilçesinde 50 yıldır arzuhalcilik yapan Halit Arı (70), gelişen teknoloji ve yapay zeka kullanımı nedeniyle mesleğine olan ilginin azaldığını, genç kuşağın artık daktilo yerine yapay zekayı tercih ettiğini belirtti.

Fatsa Adliyesi'nin yanında bulunan 1 metrekarelik kulübesinde yarım asırdır daktilo ile dilekçe yazarak geçimini sağlayan Halit Arı, son dönemde müşteri sayısında ciddi bir düşüş yaşandığını ifade etti. Yapay zeka ile dilekçe yazdırmanın giderek yaygınlaştığını belirten Arı, "Bu daktiloları kullanan artık pek yok. Bize dilekçe yazdıran sayısı oldukça azaldı. Şimdi yapay zeka var. Özellikle genç nesil, işlerini yapay zeka kullanarak kendileri hallediyor. Şu an bize fazla bir iş düşmüyor. Yapay zekayı kullanabilenler kendi işlerini görüyor. Yapay zeka kullanmayı bilmeyen yaşlılar ise buraya gelip, dilekçe yazdırıyorlar" dedi.

'YAPAY ZEKA BİZİM YERİMİZİ TUTMAZ'

Yapay zekanın, kendisi gibi arzuhalcilerin yerini tutmayacağını belirten Arı, "Yapay zeka dilekçe yazabiliyor ama bizim kadar bilgili değil, sanki bu işi pek beceremiyor. Bu yüzden burada hizmet vermeye devam edeceğim. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA DAHA HIZLI VE PRATİK'

Üniversite öğrencisi Mehmet Can Ergün (24) ise, "Eskiden birkaç kez dilekçe yazdırmak için arzuhalciye gitmiştim ama artık yapay zeka kullanarak dilekçelerimi kendim yazıyorum. Şu anda yapay zeka sayesinde işlemlerimi çok rahat hallediyorum. Yapay zeka çok daha hızlı, pratik ve stabil. Böylece zaman kaybı da olmuyor. Bu devirde her şey hız üzerine kurulu ve yapay zeka da bize bunu sunuyor" dedi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU,