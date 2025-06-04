Yaounde'de Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarlarında Hareketlilik

Yaounde'de Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarlarında Hareketlilik
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Kamerun'un başkenti Yaounde'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk arttı. Pazara gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlıklar seçmek için çabalarken, satıcılar fiyatların artışına rağmen talebin yüksek olduğunu belirtiyor.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Köy ve kasabalardan getirilen kurbanlıklar, şehirdeki pazarlarda alıcılarını bekliyor.

Pazara gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlıkları seçmek için yoğun çaba harcıyor.

Satıcılar, bayramın ilk günlerinde hayvan bulmanın zorlaşabileceği uyarısında bulunarak, alıcılara erken davranmalarını tavsiye ediyor.

Yaounde'deki en büyük hayvan pazarlarından biri olan Marche de Betail'in müdürü Amama Madu, AA muhabirine, "Fiyatlar geçen yıla göre biraz daha yüksek ancak talep oldukça fazla." dedi.

Her yıl Kurban Bayramı'na birkaç gün kala pazarda kalabalık oluştuğunun altını çizen Madu, şu ifadeleri kullandı:

"Halk erken gelmeye çalışıyor çünkü son güne kalanlar genellikle istedikleri hayvanı bulmakta zorlanıyor. Fiyatlar bu yıl biraz yükseldi ama yine de pazarlık imkanı var. Satıcılarımız da müşteriyi memnun etmek için ellerinden geleni yapıyor."

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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