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Yangon'da Pirinç ve Çeltik Toptan Satış Deposunda İndirimli Satışlar Başladı

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Myanmar'ın Yangon kentinde halk, artan fiyatlar karşısında indirimli pirinç satın almak için Pirinç ve Çeltik Toptan Satış Deposu önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Myanmar Pirinç Federasyonu tarafından başlatılan program kapsamında tüketicilere indirimli fiyatlarla pirinç satışı yapılıyor.

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Yangon'daki Pirinç ve Çeltik Toptan Satış Deposundan çeşitli görüntüler

Myanmar'ın Yangon kentinde halk, artan fiyatlar karşısında indirimli pirinç satın almak için Pirinç ve Çeltik Toptan Satış Deposu önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Myanmar Pirinç Federasyonu yaptığı açıklamada, pirinç ve çeltik toptan satış depolarının federasyon, Myanmar Pirinç ve Çeltik Tüccarları Derneği, Myanmar Pirinç Değirmencileri Derneği ve Myanmar Çeltik Üreticileri Derneği öncülüğünde, tüketicilere indirimli fiyatlarla pirinç satmak için program başlattığını belirtti.

Pirinç ve Çeltik Toptan Satış Deposu yetkilileri, üç yıl önce başlatılan programın her yıl uygulandığını ve pirinç fiyatları piyasalarda istikrar kazanana uygulamaya devam edileceğini duyurdu. Söz konusu program bu yıl için Pazartesi gününden itibaren başlatıldı.

Myanmar Pirinç Federasyonu'na göre, her bir hanenin biri yüksek, diğeri normal kalite olmak üzere iki paket pirinç satın almasına izin verilirken, ayda sadece bir kez alım yapılabiliyor. Tüccar ve toptan satıcıların alım yapması ise yasak.

Alıcılar, satış depolarına hane halkı kayıtlarının ve kimlik kartlarının birer kopyasını getirmek zorunda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Myanmar Çeltik Yangon Ekonomi Güncel Haberler

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