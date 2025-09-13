Yangon'da Elektrikli Araç Fuarı Başladı

YANGON, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin yapımı elektrikli araçlar, cuma günü Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Yangon Kongre Merkezi'nde başlayan 2025 Myanmar Otomobil ve Parça Fuarı'nda ilgi odağı oldu.

Fuar organizatörünün verdiği bilgilere göre üç gün sürecek fuara tümü Çinli 35 marka katılıyor ve sergilenen araçların yaklaşık 30'u elektrikli araçlardan oluşuyor.

Myanmar Otomobil Üreticileri ve Distribütörleri Derneği ile birlikte etkinliği düzenleyen Silver Sea ilver Sea International Co., Ltd. Genel Müdürü U Zar Ni Tin Myint, "Çin, otomotiv sektörüne öncülük ediyor. Çinli markaların kalitesi artık tüm dünyada kabul görüyor" dedi.

U Zar Ni Tin Myint, fuarda cumartesi günü "Güç Değişimi: Elektrikli Araçlara Geçiş İşletmeciliği" başlıklı bir bilgi paylaşım forumunun da düzenleneceğini belirtti.

Ziyaretçiler, elektrikli araç sergilerine büyük ilgi gösterdi. Katılımcılardan biri olan Pyae Phyo Aung, "Buraya elektrikli araçları incelemek için geldim. BYD marka otomobilleri beğeniyorum. Bazı arkadaşlarım şimdiden elektrikli araçlara geçiyor. Çin'in elektrikli araçları ileri teknolojiye ve çekici tasarımlara sahip" ifadelerini kullandı.

Sergilenen markalar arasında Hongqi, BYD, Leapmotor, JMC & JMEV ve Jetour bulunuyor.

Fuar, pazar gününe kadar devam edecek.