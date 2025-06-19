Yangında Kayıplarını Yitiren Ahmet Özkan'a Yardım Eli

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında eşyaları ve sakladığı 80 bin lirası yanan Ahmet Özkan'a, muhtar Sadi Kahya'nın girişimleriyle yeni paralar ulaştırıldı. Yangında evini kaybeden Özkan, yardımseverlere teşekkür etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında eşyaları ile sakladığı 80 bin lirası yanan Ahmet Özkan'ın paraları yenileriyle değiştirildi.

Karataş Mahallesi'nde çıkan yangında evini, eşyalarını ve parasını kaybeden Özkan'a yardım eli uzatıldı.

Muhtar Sadi Kahya, Özkan'a ait yanan 80 bin liranın yenileriyle değiştirilmesi için bazı kurumlarla görüşme sağladı.

Yapılan görüşmeler sonucunda olumlu sonuç alınınca yanan 80 bin lira yenileriyle değiştirildi.

Parasına tekrar kavuşunca büyük mutluluk yaşayan Özkan, muhtar Kahya'ya teşekkür etti.

Karataş Mahallesi'nde 5 Haziran'da Özkan'a ait tek katlı evde yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelmiş, Özkan'ın eşyaları ile sakladığı 80 bin lirası yanmıştı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi

Henüz 10 yaşındaydı! Camide feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı

Transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın

Öcalan'dan Pervin Buldan'a beklenmedik tepki: Çok safsın
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.