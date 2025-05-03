Yalova'da Müsilaj Alarmı: Armutlu Kıyılarında Görüldü
Yalova'nın Armutlu ilçesinde deniz yüzeyinde müsilaj oluşumu gözlemlendi. Marmara Denizi'nde etkisi süren müsilaj, iskele ve sahil bölgelerinde yoğunlaştı.
Yalova'nın Armutlu ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.
Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, ilçedeki iskele ve sahilde yoğunlaştı.
Su yüzeyinde köpüksü tabaka oluşturan müsilaj, vatandaşlar tarafından da fark edildi.
Kaynak: AA / Davut Aldanmaz - Güncel