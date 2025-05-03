Yalova'da Müsilaj Alarmı: Armutlu Kıyılarında Görüldü

Yalova'da Müsilaj Alarmı: Armutlu Kıyılarında Görüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Armutlu ilçesinde deniz yüzeyinde müsilaj oluşumu gözlemlendi. Marmara Denizi'nde etkisi süren müsilaj, iskele ve sahil bölgelerinde yoğunlaştı.

Yalova'nın Armutlu ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, ilçedeki iskele ve sahilde yoğunlaştı.

Su yüzeyinde köpüksü tabaka oluşturan müsilaj, vatandaşlar tarafından da fark edildi.

Kaynak: AA / Davut Aldanmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.