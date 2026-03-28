Yalova'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Yalova'da Jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından "kaçakçılıkla mücadele" çalışmaları kapsamında merkez Rüstempaşa Mahallesi'nde M.O. ile A.M.R'ye ait ev, iş yeri ve depoya operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 6 bin 480 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 191 paket bandrolsüz sigara, 25 elektronik sigara, 148 sigara sarma kağıdı, 138 paket ısıtılmış tütün, 73 elektronik sigara likiti, 52 paket 25 gramlık bandrolsüz tütün ve 40 paket sigara filtresi ele geçirildi.

Yakalanan 2 zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Onur Erdik
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Muslera 3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç

3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç
DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş

Bakırhan'dan İmralı iddiası: Öcalan için inşa edildi
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

Sosyal medyayı sallıyorlar

Her gören aynı yorumu yaptı! Fatih Terim ailesiyle birlikte Miami Açık tenis turnuvasında

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor!
Muslera 3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç

3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç
Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi

Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi
Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor

Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor